Yerel Balıkesir’de fabrika yangını! Havalandırma arızası paniğe yol açtı
Yerel

Balıkesir’de fabrika yangını! Havalandırma arızası paniğe yol açtı

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Balıkesir’de fabrika yangını! Havalandırma arızası paniğe yol açtı

Balıkesir’in Susurluk ilçesi Karapürçek Mahallesi’ndeki bir fabrikada, havalandırma sistemindeki arızadan dolayı yangın çıktı. Olay, işçiler arasında kısa süreli paniğe neden oldu ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, fabrikanın havalandırma sisteminde meydana gelen arıza sonucu yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 2 araç ve 8 personelle yangına kısa sürede müdahale etti.

Ekiplerin hızlı çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

