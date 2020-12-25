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Aktüel Balıkesir'de eşi tarafından tüfekle vurulan kadın yaşamını yitirdi
Aktüel

Balıkesir'de eşi tarafından tüfekle vurulan kadın yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-12-25 13:29:49 -
Balıkesir'de eşi tarafından tüfekle vurulan kadın yaşamını yitirdi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde eşi tarafından tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İbrahimce Mahallesi 400. Sokak'ta yaşayan R.K. (40), eşi Ç.K. (37) ile kıskançlık yüzünden tartıştı.

Tartışma sırasında R.K, evdeki av tüfeğiyle eşine ateş açtı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar Ç.K'nin sırtına isabet etti.

Ağır yaralanan Ç.K. olay yerinde yaşamını yitirdi.

R.K. suç aleti tüfekle polis tarafından yakalandı.

Kadının cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


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