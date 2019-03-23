Balıkesir’de Dünya su günü kutlandı

Balıkesir’de ve dünyada heryıl 22 Mart’ta kutlanan ’Dünya Su Günü’ etkinliklerle kutlandı.

Yaşamımız için en önemli doğal kaynak olan suyun önemini vurgulamak için düzenlenen törenler Devlet Su İşleri 25. Bölge Müdürlüğünde yapıldı.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı’nın da katıldığıtören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Düzenlenen törende su çalışmaları hakkında sinevizyon gösterisinin ardından kürsüye gelen Bölge Müdürü Rahmi Şahin ise bir teşekkür konuşması yaptı. Daha sonra BASKİ Genel Müdürü Cemil Şahin katılımcılara hitap etti.

Vali Yazıcı, " "Su nefesten sonra en önemli şey"

Vali Ersin Yazıcı ise yaptığı konuşmada, suyun çok önemli olduğunu fakat geçmişte köylerde 1 veya 2 çeşmeden içme suyu sağlandığını hatırlattı.

Gelinen noktada her eve artık suyun girdiğini ifade eden Vali Yazıcı, "Çok değil 21 yıl önce bu işle uğraşan kaymakamlar, belediye başkanları hatırlarlar. Köylerde 1 veya 2 çeşme olurdu. Ben o günlerden bu günlere gelmemize çok mutluyum. Bir kamu yöneticisi olarak iyi ki bu günleri görmüşüz. Su, yaşam için aldığımız nefesten sonra en önemi şey. Su olmadığı takdirde yaşamımızı sürdürmemiz mümkün değil. Su kaynaklarımız çok kısıtlı. Mademki kaynaklar bu kadar kısıtlı durumda, bunu en verimli, en bilinçli şekilde tüketmek durumundayız. Onun için su hayattır diyorum ve hepinizi saygıyla selamlıyorum" dedi.

Yarışmada derece alan öğrencilere ödül verildi

Etkinlik kapsamında düzenlenen resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesiyle tören son buldu.

"Kimseyi Geride Bırakmamak" temasının işlendiği kompozisyon yarışmasında dereceye girerek 3. olan Bandırma Şehit Süleyman Bey Ortaokulu öğrencisi Beyzanur Köz ile Resim dalında 3. olan Çanakkale Biga İmam-Hatip Ortaokulu öğrencisi Berkecan Eser’e ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız,Kompozisyon dalında 2. olan Edremit Mevlana Ortaokulu öğrencisi Rasime Ergün ile resim dalında 2. olan 75. Yıl Ortaokulu öğrencisi Zehra Eren’e ödülünü Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yusuf Hocaoğlu, kompozisyon dalında 1. olan Çanakkale Ezine Gazi Ortaokulu öğrencisi Merve Nehir Türkan ile resim dalında 1. olan Bandırma Şehit Süleyman Bey Ortaokulu öğrencisi Zeynep Su Kılınç’a ödüllerini Vali Ersin Yazıcı takdim etti.

Programa Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yusuf Hocaoğlu, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, 25. Bölge Müdürü Rahmi Şahin, BASKİ Genel Müdürü Cemil Şahin, Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı, Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Kurtuluş Candan, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile öğrenciler katıldı.