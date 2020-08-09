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Aktüel

Balıkesir'de dip temizliğinde denizden otomobil lastiği ve sandalye çıkarıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-09 10:58:03 -
Balıkesir'de dip temizliğinde denizden otomobil lastiği ve sandalye çıkarıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde dalgıçlar tarafından atık maddelerin çıkartıldığı dip temizliği yapıldı.

Erdek Belediyesi, Bandırma Rotary Kulübü ve Erdek Spor Dalış Kulübü iş birliğiyle dalgıçlar deniz dibini temizledi. Erdek Limanı'nda 9 kişinin katıldığı temizliğin sonunda denizden otomobil tekerleği, sandalye, masa, şişe, halı gibi birçok atık çıkarıldı.

Bandırma Rotary Kulübü Başkanı Serhat Akkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, kulüp olarak 4 yıldan beri bu etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek, "Herkes kendi çöpüne sahip çıkarsa her yerin temiz olacağı düşüncesiyle bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmayı gelenekselleştirerek sürdürüyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe Bandırma Kent Konseyi Başkanı Murat Ergöz, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Kamil Ercan ile Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Niyazi Özker de katıldı.

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