Balıkesir'de devrilen kamyonun dökülen kimyasal yükü muhafaza altına alındı
BALIKESİR(AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde devrilen kamyonun yola dökülen kimyasal yükü, itfaiye ekiplerince yayılmadan muhafaza altına alındı.
Alınan bilgiye göre, 10 PJ 139 plakalı kimyasal yüklü kamyon, Bandırma-Balıkesir kara yolunun 10. kilometresinde yoldan çıkarak devrildi.
Kazada, kamyonun kimyasal yükü yola döküldü.
Şoförün yara almadığı kazada, itfaiye ekipleri kimyasal maddelerin çevreye yayılımını önleyerek muhafaza altına aldı.