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Aktüel Balıkesir'de devrilen kamyonun dökülen kimyasal yükü muhafaza altına alındı
Aktüel

Balıkesir'de devrilen kamyonun dökülen kimyasal yükü muhafaza altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-18 00:16:53 -
Balıkesir'de devrilen kamyonun dökülen kimyasal yükü muhafaza altına alındı

BALIKESİR(AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde devrilen kamyonun yola dökülen kimyasal yükü, itfaiye ekiplerince yayılmadan muhafaza altına alındı.

Alınan bilgiye göre, 10 PJ 139 plakalı kimyasal yüklü kamyon, Bandırma-Balıkesir kara yolunun 10. kilometresinde yoldan çıkarak devrildi.

Kazada, kamyonun kimyasal yükü yola döküldü.

Şoförün yara almadığı kazada, itfaiye ekipleri kimyasal maddelerin çevreye yayılımını önleyerek muhafaza altına aldı.


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