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Aktüel

Balıkesir'de devrilen çilek yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-08 00:06:13 -
Balıkesir'de devrilen çilek yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, kamyon ile çarpışıp devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Çanakkale-Balıkesir kara yolunda, Yaşar Tekin yönetimindeki 10 H 3793 plakalı çilek yüklü kamyonet ile Yücel Avcı yönetimindeki 17 ET 940 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada, ters dönen kamyonetin sürücüsü Tekin yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücüyü Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazadan dolayı tek şeride düşen kara yolu, kamyonetten kaldırılması ve yola dökülen çileklerin temizlenmesiyle normale döndü.


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