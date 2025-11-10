Balıkesir'de deprem! AFAD verileri açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesi merkezli 4,5 büyüklüğünde bir depremin saat 01.06'da meydana geldiğini duyurdu. Yerin 11,01 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

VATANDAŞLAR SOKAĞA ÇIKTI

Deprem, Sındırgı başta olmak üzere Balıkesir kent merkezi ile komşu ilçelerde kısa süreli paniğe neden oldu. Bazı vatandaşlar sarsıntıyla birlikte evlerinden dışarı çıktı. İlk belirlemelere göre depremde can veya mal kaybı yaşanmadı.

AFAD VE EKİPLER SAHADA

AFAD ve Balıkesir Valiliği ekipleri, bölgede olumsuz bir durumun olup olmadığını belirlemek için saha taraması başlattı. Yetkililer, vatandaşlara artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

UZMANLARDAN İLK DEĞERLENDİRME

Jeoloji uzmanları, depremin Balıkesir fay hattı üzerinde normal bir gerilme sonucu meydana geldiğini belirterek, bölgenin orta büyüklükte depremler açısından aktif bir kuşakta bulunduğunu hatırlattı.