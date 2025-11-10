  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bizzat İsrail medyası yazdı! Siyonistlerden vandallık

Osman Gökçek Ankara’nın içler acısı halini anlattı: 5 tane projesi 23 milyar borcu var!

Yine kendi kendine rollendi: Özgür Özel'den Aliyev'e telefon!

Kocaeli’ndeki fabrika yangınında yeni gelişme! 8 gözaltı daha

Saddam Hüseyin'i idam eden komitenin baş yargıcına suikast!

Yolsuzluğa batan CHP’nin israf politikası şehri ne hale getirdi! İstanbul’da barajlar alarm veriyor

İki lider görüşecek mi diye beklerken… Nükleer santral vuruldu! Ölüler var

Mahir Ünal saha çalışmalarını anlattı! Seçmen 'Çözüm Erdoğan' diyor

Özgür Özel’in en önemli seçim vaadi can yakmaya devam ediyor: ‘Burada içmeyin’ dedi, öldürüldü!

Deaş’a darbe! Şanlıurfa ve Gaziantep’te şafak baskını
Gündem Balıkesir'de deprem! AFAD verileri açıkladı
Gündem

Balıkesir'de deprem! AFAD verileri açıkladı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Balıkesir'de deprem! AFAD verileri açıkladı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gece saatlerinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre sarsıntı, yerin 11 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesi merkezli 4,5 büyüklüğünde bir depremin saat 01.06'da meydana geldiğini duyurdu. Yerin 11,01 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

VATANDAŞLAR SOKAĞA ÇIKTI

Deprem, Sındırgı başta olmak üzere Balıkesir kent merkezi ile komşu ilçelerde kısa süreli paniğe neden oldu. Bazı vatandaşlar sarsıntıyla birlikte evlerinden dışarı çıktı. İlk belirlemelere göre depremde can veya mal kaybı yaşanmadı.

AFAD VE EKİPLER SAHADA

AFAD ve Balıkesir Valiliği ekipleri, bölgede olumsuz bir durumun olup olmadığını belirlemek için saha taraması başlattı. Yetkililer, vatandaşlara artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

UZMANLARDAN İLK DEĞERLENDİRME

Jeoloji uzmanları, depremin Balıkesir fay hattı üzerinde normal bir gerilme sonucu meydana geldiğini belirterek, bölgenin orta büyüklükte depremler açısından aktif bir kuşakta bulunduğunu hatırlattı.

Kandilli'nin erken uyarı sistemi başarılı oldu! Sındırgı depreminde İstanbul’a 37 saniye önce sinyal gönderdi
Kandilli'nin erken uyarı sistemi başarılı oldu! Sındırgı depreminde İstanbul’a 37 saniye önce sinyal gönderdi

Gündem

Kandilli'nin erken uyarı sistemi başarılı oldu! Sındırgı depreminde İstanbul’a 37 saniye önce sinyal gönderdi

Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Yerel

Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi
Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi

Spor

Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi

Korkutan deprem! 5,6 şiddetiyle sallandı
Korkutan deprem! 5,6 şiddetiyle sallandı

Gündem

Korkutan deprem! 5,6 şiddetiyle sallandı

Hatay'da deprem!
Hatay'da deprem!

Yerel

Hatay'da deprem!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boşuna ‘dikili ağacınız yok’ demiyoruz! CHP’li ‘Şırınga Özlem’ fena rezil oldu
Gündem

Boşuna ‘dikili ağacınız yok’ demiyoruz! CHP’li ‘Şırınga Özlem’ fena rezil oldu

Gazeteci Özlem Gürses, yayımladığı videoda gözyaşlarını tutamayarak “Hayalini kurduğumuz ülkeyi kuramadık, iyi bir lider çıkaramadık” sözler..
Yasağı kendisi koydu kendisi deldi! Özgür’den çocukluk arkadaşına ballı kıyak
Gündem

Yasağı kendisi koydu kendisi deldi! Özgür’den çocukluk arkadaşına ballı kıyak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in siyasi etik, hak, hukuk, adalet, parti disiplini konularında mangalda kül bırakmazken, bir yandan da kendi k..
Türkiye ile Eurofighter Anlaşması Avrupa'da Sevinç Yarattı: "20 Uçakla Başlıyoruz, Sayı Artabilir"
Gündem

Türkiye ile Eurofighter Anlaşması Avrupa'da Sevinç Yarattı: "20 Uçakla Başlıyoruz, Sayı Artabilir"

Türkiye’nin Eurofighter Typhoon savaş uçakları için imzaladığı satın alma anlaşması, Avrupa’da yüzleri güldürdü. Eurofighter CEO’su Jorge Ta..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23