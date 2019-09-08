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Balıkesir'de denizden çıkanlar, pes dedirtti!

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Kent Konseyi tarafından düzenlenen etkinlik çerçevesinde 10 dalgıçtan oluşan ekip Bandırma Körfezi’ne dalarak dip temizliği gerçekleştirdi

08 Eylül 2019 Pazar 09:17
Balıkesir'de denizden çıkanlar, pes dedirtti!

Bandırma’da Kent Konseyi tarafından organize edilen "Denize en çok mavi yakışır" adlı etkinlik çerçevesinde Bandırma Körfezi’ne dalan dalgıçlar dip temizliği gerçekleştirdi. Dalgıçların 3 saat süren dip temizliğinde denizden çok sayıda şişe, çapa, kablo ve teneke kutu parçalarının yanısıra otomobil lastikleri ve plastik tabureler çıktı.

"FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTEDİK"

Bandırma Kent Konseyi Başkanı Murat Ergöz, İHA’ya yaptığı açıklamada, "Bandırma Kent Konseyi olarak deniz kirliliği konusunda bir bilinç ve farkındalık oluşturmak istedik. Vatandaşlar daha dikkatli hareket etsin ve denizi kirleten kişileri uyarsın istedik. Erdek Dalış Kulübü ve Bandırma Belediyesi’nin destekleriyle ciddi bir emek sonucu gerekli izinleri aldık ve bu etkinliği gerçekleştirdik. Burada bizim çıkardığımız malzemeler belki denizlerimizdeki temizliğe çok fazla bir etkisi olmayabilir ama insanların daha duyarlı olmasına yol açar" dedi.

"DENİZ BEKLEDİĞİMİZİN ÜZERİNDE TEMİZDİ"

Deniz temizliği etkinliğine katılan Dalgıç Nilüfer Solak ise Bandırma Körfezi’nin umulandan daha temiz olduğunu belirterek, "Gönüllü bir dalgıcım. Deniz bugün biraz daha iyiydi. Su bulanıktı o nedenle bazı kısımları göremedik. Beklediğimizin üzerinde temizdi deniz. O nedenle Bandırma halkına teşekkür ediyorum. Cam şişeler ve plastik oranı daha yüksek malzemeler çıkardık denizden" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 09:17
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