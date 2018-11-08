THY- Euroleague
0553 313 94 23
impression

Balıkesir'de dehşet! Köpeğin boğazını kesti

Balıkesir Erdek'te bir şahıs, sahilde esnaflar tarafından bakılan sokak köpeğini boğazından bıçakladı.

08 Kasım 2018 Perşembe 11:46
Balıkesir'de dehşet! Köpeğin boğazını kesti

Balıkesir’in Erdek ilçesinde bir kişi sokak köpeğini boğazından bıçakladı.

Sahilde esnaflar tarafından bakılan sokak köpeği, boğazı kesilmiş halde bulundu. Çay bahçelerinin önündeki iskelede yaralı köpeği bulan vatandaşlar zaman kaybetmeden belediyeye haber verdi. Veteriner tarafından köpeğin boğazına dikiş atılıp tedavisi yapıldı. Köpek klinikte müşahede altına alındı. Olayın faili ise kamera kayıtlarından belirlendi.

Çevrede bulunan güvenlik kameralarından kimliği tespit edilen G.Y. (58) isimli şahıs yakalandı. Şahıs, köpeği kendisine saldırdığı için bıçakladığını belirtti. Polis, ifadesini alarak şahsı serbest bıraktı.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 11:46
  1. Balıkesir
  2. Erdek
  3. hayvanlara şiddet
  4. köpeğin boğazını kesti

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İYİ Parti İzmir adayı olan Şengül Hablemitoğlu kimdir?
    1. İYİ Parti İzmir adayı olan Şengül..
    2. Ümit Özdağ İYİ Parti'nin İstanbul..
    3. İYİ Parti Adana Büyükşehir Belediye..
    4. İsmail Koncuk kimdir? İYİ Parti Adana..
    5. Trump'ı kahreden tablo! Her istediğini..
    6. Beykoz ve Zeytinburnu'nda dev..
    7. Fenerbahçe bunu yapan ilk takım olacak!
    8. Aziz Yıldırım'a ağır gönderme!
    9. ABD'nin İran yaptırımları Türkiye'yi..
    10. Bakan Albayrak'tan önemli açıklama!
    11. İsmail Ok İYİ Parti Balıkesir adayı..
    12. Süper Lig'de haftanın hakemleri belli..
    13. Analı kızlı çete Sakarya'da enselendi!
    14. Balıkesir'de dehşet! Köpeğin boğazını..
    15. Ümit Özdağ'dan sürpriz atak!
    16. Kızına şantaj yapan adamı böyle vurdu
    17. Yargıtay yıkım ekibi gibi
    18. İYİ Parti Muğla adayı Fethiye Belediye..
    19. Milyonları ilgilendiriyor! Uygulamaya..
    20. AK Parti'den Amerika'ya sert açıklama!
    Mete Yarar'dan 'teröristbaşlarına konulan ödül' için çarpıcı yorum: ABD'nin asıl amacı...
    Mete Yarar'dan 'teröristbaşlarına konulan ödül' için çarpıcı yorum: ABD'nin asıl amacı...
    Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!
    Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    ABD basını seçim sonuçlarını açıkladı!
    ABD basını seçim sonuçlarını açıkladı!
    Memura 3 zam birden
    Memura 3 zam birden

    Günün Karikatürü

    8 Kasım 2018
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi
    Savaş kapıda! Rusya açık açık tehdit etti...
    Savaş kapıda! Rusya açık açık tehdit etti...