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Aktüel

Balıkesir'de birer tondan ağır olan iki tosun 75 bin liraya satıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-30 16:32:46 -
Balıkesir'de birer tondan ağır olan iki tosun 75 bin liraya satıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki hayvan pazarına getirilen "Şampiyon ve "Efe" isimli iki tosun 75 bin liraya alıcı buldu.

Ayvalık'ta bir çiftlikte yetiştirilen 1260 kilogramlık "Şampiyon" ve 1350 kilogramlık "Efe" adındaki tosun hayvan pazarına getirildi.

Vatandaşların heybetli görünümleriyle yoğun ilgi gösterdiği iki tosundan "Şampiyon" 35 bin liraya, "Efe" ise 40 bin liraya satıldı.

Hayvanların sahibi, Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal, tosunların birinin İstanbul, diğerinin ise Ayvalık'tan bir müşteri tarafından satın alındığını söyledi.

Baysal, kendilerinden kurban alan müşterileri için kesim işlemini de gerçekleştirdiklerini kaydetti.

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