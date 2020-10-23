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Aktüel Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
Aktüel

Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-23 16:40:48 -
Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Adaören Mahellesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu mahallede, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugünden itibaren geçerli olacağı bildirildi.

Ayrıca mahallede, cami ve kahvehanenin kapatılmasına, düğün, nişan, mevlit okutma gibi toplu etkinliklerin yasaklanması kararı alındı.

Adaören'de, 14 gün süresince halkın ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacağı öğrenildi.

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