Balıkesir'de bir haftada 97 aranan şahıs yakalandı, 3 FETÖ hükümlüsü cezaevine gönderildi

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 7-13 Eylül 2026 tarihleri arasında kent genelinde gerçekleştirdiği çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 97 şahıs yakalandı. Suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışmada 84 bin 350 kişinin sorgusu yapıldı.

Narkotik operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı. FETÖ/PDY'den kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü de yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kişilere karşı 311 olayın 298'i aydınlatıldı

Asayiş Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlükleri ve amirliklerinin çalışmalarında, kişilere karşı meydana gelen 311 olaydan 298'i aydınlatıldı; 466 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 13 olayın şüphelilerinin tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.

Malvarlığına karşı meydana gelen 84 olayın 47'si aydınlatıldı, bu suçlar kapsamında 57 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi. 37 faili meçhul olayla ilgili çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Çalışmalarda 8 ruhsatsız tabanca, 302 fişek, 33 ruhsatsız av tüfeği, 111 av tüfeği kartuşu, 5 kurusıkı tabanca, 16 kurusıkı tabanca fişeği, 2 tabanca şarjörü, 2 uzun namlulu tüfek fişeği, 3 kesici-delici alet ve hassas terazi ele geçirildi.

Kaçakçılıkta 12, narkotikte 72 şüpheliye işlem

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 8 olaya müdahale etti, 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda 61 bin 780 dolu ve 5 bin 400 boş makaron, 571 paket kaçak sigara, 6,9 kilogram tütün, 20 şişe ve 9,20 litre alkollü içki, 3 alkol likidi, 2 elektronik sigara sarma makinesi, bir sigara sarma makinesi, 20 elektronik sigara ile 3 bin 475 kilogram karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir haftada 54 olaya müdahale etti; 72 şüpheli hakkında işlem yapılırken 7 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 109 bin 455 adet ecza hap, 154 gram bonzai, 102 gram metamfetamin, 37 gram esrar, 13 gram skunk, 17 kök kenevir ve 8 bin 540 lira ele geçirildi.

4 Narkorehber seminerinde 300 kişiye uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.

FETÖ'den kesinleşmiş cezası bulunan 3 kişi yakalandı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişiyi 11 Eylül'de yakaladı. Aynı gün, FETÖ/PDY kapsamında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan haklarında 13 yıl 4'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi daha yakalandı. Yakalanan 3 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

23 düzensiz göçmen Bandırma GÖKSEM'e teslim edildi

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında il merkezinde 14, Burhaniye'de 2, Gönen'de 2 ve İvrindi'de 5 olmak üzere toplam 23 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Bandırma GÖKSEM'e teslim edildi. Belirtilen tarihler arasında göçmen kaçakçılığı olayının meydana gelmediği bildirildi.

Ölümlü kaza yaşanmadı, 120 yaralanmalı kazada 175 kişi yaralandı

Trafik ekipleri bir haftada 31 bin 780 aracı denetledi. Kent genelinde ölümlü trafik kazası yaşanmazken, meydana gelen 120 yaralanmalı kazada 175 kişi yaralandı.

Denetimlerde 4 okul servis aracı ile 7 bin 330 motosiklet kontrol edildi; alkol, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına yönelik 3 bin 777 denetim yapıldı. Alkol denetimleri sonucunda 87 sürücünün ehliyeti iptal edildi, 681 araç trafikten men edildi.