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Aktüel Balıkesir'de baraj suyuna düşen yaşlı kadın öldü
Aktüel

Balıkesir'de baraj suyuna düşen yaşlı kadın öldü

Yeniakit Publisher
2020-09-25 21:09:07 -
Balıkesir'de baraj suyuna düşen yaşlı kadın öldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde baraja düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Yörücekler Mahallesi'ndeki Yörücekler barajı civarındaki mesire alanına pikniğe giden Ayşe Gider (74) eşinin camiye gittiği sırada henüz bilinmeyen bir sebeple baraj sularına düştü.

Ayşe Gider'in cansız bedeni bölgede hayvanlarını otlatan bir çoban tarafından fark edildi. Çoban, durumu Yörücekler Mahalle muhtarı İsmail Dalgıç'a haber verdi.

Dalgıç'ın ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan yaşlı kadının cesedi, morga kaldırıldı.


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