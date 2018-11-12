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Balıkesir'de asansör boşluğuna düşen kadını itfaiye kurtardı

İnşaat halindeki bir binanın asansör boşluğuna düşen bir kadını itfaiye kurtardı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 08:32
Balıkesir'de asansör boşluğuna düşen kadını itfaiye kurtardı

Tuzcumurat Mahallesi 267 Sokak’ta inşaat halindeki binanın asansörboşluğuna düşen bir kadın olduğu ihbarı üzerine itfaiye kurtarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

İnşaat halindeki binanın asansör boşluğunda yatar halde bulunan ve henüz kimliği belirlenemeyen kadına ulaşıldı.

İtfaiye kurtarma ekipleri, kadını sağlık ekiplerinin ortak çalışması ile düştüğü yerden çıkarttı. Yaralı kadın Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 08:32
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