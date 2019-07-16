0553 313 94 23

Balıkesir'de 65 kaçak göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 65 yabancı uyruklu yakalandı.

16 Temmuz 2019 Salı 15:35
Balıkesir'de 65 kaçak göçmen yakalandı

Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonunda, Cunda Adası Ortunç Koyu bölgesindeki ormanlık alanda Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 49'u Suriye, 2'si Filistin uyruklu51 göçmen yakalandı.

Jandarma ekiplerinin Cunda Adası Patriça mevkisinde yaptıkları diğer operasyonda ise "dur" ihtarına uymayan Balıkesir plakalı bir kamyonet 2 kilometre uzakta terk edilmiş halde bulundu.

Jandarma ekiplerin bölgede yaptıkları aramalarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10'u Suriye, 3'ü Filistin ve 1'i Irak uyruklu 14 göçmen daha yakalandı.

Kaçan organizatör Ş.Y'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 15:35
  1. Balıkesir
  2. Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri
  3. Cunda Adası
  4. Ortunç Koyu bölgesi
  5. Suriye uyruklu
  6. Filistin uyruklu
  7. düzensiz göçmenler
  8. Irak uyruklu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Hürriyet’in müjdesini verdiği kurban pazarında ön kayıtlar başlıyor
    1. Başkan Hürriyet’in müjdesini verdiği..
    2. Esenyurt Saadetdere Metrobüs durağında..
    3. KOSKEM, 5 haftada 604 kişiye hayat..
    4. Otomobil, bisiklet ve motosikletin..
    5. Aspirinle yapılabilecek 3 etkin maske
    6. Başkan Kayda’dan, Başsavcı Balık’a..
    7. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Orman..
    8. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    9. Samsun'da feci kaza! 9 yaralı
    10. Kocasının öldürdüğü kadının organları..
    11. S-400'ler HDP'ye de battı: Ne gerek..
    12. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve..
    13. Batı Şeria'da İsrail hapishanesinde..
    14. İran uranyumda yüzde 4,5 seviyesinin..
    15. Denetimli Serbestlik Yükümlülerine 15..
    16. Edremit Belediyesi sokak hayvanlarının..
    17. Kızılay, 15 Temmuz’da Demokrasi..
    18. Kars’ta radar uygulaması
    19. İtalya'da göçmen tarla işçilerine..
    20. Aşkale’den sanayinin devler listesine..
    21. Yetim ailelere canlı hayvan desteği
    22. Selahattin Demirtaş'tan Başkan..
    23. Eyyübiye 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    24. BAE'ye ait petrol tankeri Hürmüz..
    25. PKK’nın bombası ile ölen 2 çocuk son..
    26. Turgut Kılınç güven tazeledi
    27. Medipol Başakşehir'in Avusturya kampı
    28. TCMB döviz kurları
    29. İBB'den dolandırıcık uyarısı! Yeni..
    30. Rum siyasi parti liderleri, Akıncı'nın..
    İmamoğlu çiftinin 15 Temmuz çelişkisi! Anma törenine katıldı ama...
    İmamoğlu çiftinin 15 Temmuz çelişkisi! Anma törenine katıldı ama...
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler