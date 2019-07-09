Balıkesir'de 51 düzensiz göçmen yakalandı Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan 51 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu grubun şişme botla Midilli'ye doğru seyrettiğini belirledi. Durdurulan bottaki Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, karaya çıkarıldı. Cunda Adası'na götürülen bu kişiler daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Gözetim altına alınan yabancı uyruklulara yiyecek ve içecek yardımında bulunuldu.

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