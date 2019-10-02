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Balıkesir'de 41 kaçak göçmen yakalandı

Organizatör olduğu öne sürülen yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

02 Ekim 2019 Çarşamba 16:07
Balıkesir'de 41 kaçak göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığınca, Küçükköy Mahallesi Tek Ev bölgesi Feneraltı mevkisinde operasyon düzenlendi.

İvrindi Asayiş Komando Timi ve Ayvalık Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timinin (JASAT) de katıldığı operasyonda yakalanan Afganistanuyruklu 7'si çocuk, 12'si kadın, 41 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yasa dışı geçişi organize ettiği ileri sürülen Afganistan vatandaşı A.A. ise gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 16:07
  1. Balıkesir'in Ayvalık ilçesi
  2. Küçükköy Mahallesi Tek Ev bölgesi Feneraltı mevkisi
  3. İvrindi Asayiş Komando Timi ve Ayvalık Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT)
  4. Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı
  5. Yunanistan'ın Midilli Adası

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