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Balıkesir'de 38 kaçak göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 38 düzensiz göçmen yakalandı.

10 Ekim 2019 Perşembe 13:01
Balıkesir'de 38 kaçak göçmen yakalandı

Altınova Mahallesi Madra Köprüsü bölgesinde devriye nöbeti görevi yapan Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu.

Minibüste Midilli Adası'na geçmek isteyen Orta Afrika, Mali ve Cezayir uyruklu 15'i kadın, 1'i çocuk 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen H.O. hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 13:01
  1. Balıkesir'in Ayvalık ilçesi
  2. Altınova Mahallesi Madra Köprüsü
  3. Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri
  4. Midilli Adası

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