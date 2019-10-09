Balıkesir'de 28 düzensiz göçmen yakalandı Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığına bağlı ekipler, sabah saatlerinde Altınova sahili açıklarında şişme botun içerisinde bir grup düzensiz göçmenin Midilli Adası'na doğru gittiğini fark etti. Sahil Güvenlik ekipleri, harekete geçerek botu durdurdu. Ekipler, aralarında çok sayıda kadın ve çocukların da bulunduğu 28 düzensiz göçmeni yakaladı. Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı'na getirilen düzensiz göçmenlere burada giysi, yiyecek, tıbbi malzeme yardımı yapıldı. Düzensiz göçmenler işlemleri yapılmak üzere Ayvalık Belediyesine ait otobüsle emniyete götürüldü.

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