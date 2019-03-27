Balıkesir'de 21 düzensiz göçmen yakalandı Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan 21 düzensiz göçmen yakayı ele verdi.

Jandarma ekipleri, ilçenin Altınoluk Mahallesi Antandros mevkisinde bir grup yabancı uyruklunun Midilli'ye geçmeye hazırlandığı bilgisine ulaştı. Söz konusu bölgede Afganistan uyruklu 4'ü çocuk, 6'sı kadın 21 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, kaçışı organize ettiği öne sürülen M.H'yi ise gözaltına aldı. Yabancı uyruklular ve M.H. hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi.

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