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Balıkesir'de 137 düzensiz göçmen yakalandı

Yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı

27 Ağustos 2019 Salı 11:16
Balıkesir'de 137 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 137 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gömeç'in Karaağaç ile Ayvalık'ın Küçükköy mahallelerinde devriye ve takip faaliyetleri sonucu yabancı uyruklu grupları tespit etti.

Kadınlar ve çocukların da bulunduğu 124'ü Afganistan, 12'si Pakistan ve biri Fas uyruklu 137 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, bu kişilerle ilgili yasal işlem başlattı.

Ayrıca, yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla S.N. ve D.T. gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 11:16
  1. Balıkesir
  2. düzensiz göçmen
  3. jandarma

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