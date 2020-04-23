Balıkesir’de 13 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir’de jandarma ekipleri 336 personelin katılımı ile il genelinde huzur güven uygulaması yaptı. Jandarma ekipleri uygulama esnasında çeşitli suçlardan aranan 13 kişiyi ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler ile huzur ve güven ortamının sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, sosyal izalosyon, tamamen kapatılan ya da kısıtlanan işyerlerine yönelik tedbirlerin denetlenmesi amacıyla; 95 ekip ve 336 personelin katılımı ile icra edilen Huzur ve Güven (Korona virüs) uygulaması kapsamında; 609 süresiz kapalı iş yeri olmak üzere toplam bin 109 iş yeri, 159 park bahçe, 68 piknik ve yürüyüş alanı, 97 toplu taşıma, 96 ticari taksi, 2 bin 142 özel araç kontrol edilerek, 3 bin 878 şahıs sorgulanmış ve arama kaydı bulunan 13 şahıs yakalandı.

Jandarma ekipler uygulama esnasında 5, 65 yaş üstü, 11, 20 yaş altı, 9 sosyal mesafe kuralına uymayan, 1 iş yerine olmak üzere toplam 26 şahsa 12 bin 950 TL idari para cezası, 19 araç sürücüsüne 11 bin 559 TL ceza uyguladı. Uygulama esnasına yapılan aramalarda 2 av tüfeği ele geçirildi.