19 Şubat Balıkesir okullar açılacak mı? Yurdun büyük bölümü kar yağışına teslim oldu. Balıkesir'de de olumsuz hava şartları yaşandı. Bu sebeple Balıkesir'de yüz yüze eğitime ara verildi. 18 Şubat Perşembe günü Balıkesir'de 12 ilçede yüz yüze eğitime ara verildi. Peki, yarın Balıkesir'de okullar açık mı?

Balıkesir yarın okullar var mı? Balıkesir 19 Şubat yüz yüze eğitim var mı?

Balıesir Valiliği’nden perşembe günü için yapılan açıklamada "Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Erdek, Edremit, Gömeç, Gönen ve Manyas dışındaki 12 ilçemizde birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan tüm ilkokullar ile köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi-özel ilkokullar, ortaokullar ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında, buralardaki tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime başlama faaliyetinin 1 gün daha ertelenmesine, 18 Şubat Perşembe günü bu okullarımızda uzaktan eğitime 1 gün daha devam edilmesine karar verilmiştir" denildi.

19 Şubat Cuma günü yüz yüze eğitim olup olmayacağı ise henüz açıklanmadı.