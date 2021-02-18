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Eğitim Balıkesir yarın okullar var mı? Balıkesir 19 Şubat yüz yüze eğitim var mı?
Eğitim

Balıkesir yarın okullar var mı? Balıkesir 19 Şubat yüz yüze eğitim var mı?

Balıkesir'de kara kış kendini iyiden iyiye hissettirdi. 83 yılın en fazla kar yüksekliğine ulaşılan Balıkesir'de günlerdir bazı ilçelerde yüz yüze eğitim yapılmıyor. Peki, yarın Balıkesir'de yüz yüze eğitim var mı? Balıkesir yarın okullar açık mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-18 17:34:00 -
Balıkesir yarın okullar var mı? Balıkesir 19 Şubat yüz yüze eğitim var mı?

19 Şubat Balıkesir okullar açılacak mı? Yurdun büyük bölümü kar yağışına teslim oldu. Balıkesir'de de olumsuz hava şartları yaşandı. Bu sebeple Balıkesir'de yüz yüze eğitime ara verildi. 18 Şubat Perşembe günü Balıkesir'de 12 ilçede yüz yüze eğitime ara verildi. Peki, yarın Balıkesir'de okullar açık mı?

Balıkesir yarın okullar var mı? Balıkesir 19 Şubat yüz yüze eğitim var mı?

Balıesir Valiliği’nden perşembe günü için yapılan açıklamada "Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Erdek, Edremit, Gömeç, Gönen ve Manyas dışındaki 12 ilçemizde birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan tüm ilkokullar ile köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi-özel ilkokullar, ortaokullar ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında, buralardaki tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime başlama faaliyetinin 1 gün daha ertelenmesine, 18 Şubat Perşembe günü bu okullarımızda uzaktan eğitime 1 gün daha devam edilmesine karar verilmiştir" denildi.

19 Şubat Cuma günü yüz yüze eğitim olup olmayacağı ise henüz açıklanmadı.

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