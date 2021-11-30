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Eğitim Balıkesir yarın okullar tatil mi? 1 Aralık Balıkesir okullar var mı?
Eğitim

Balıkesir yarın okullar tatil mi? 1 Aralık Balıkesir okullar var mı?

Balıkesir 1 Aralık okullar var mı? Balıkesir’de şiddetli lodos etkisini sürdürüyor. Öğrenciler bu sebeple yarın okulların olup olmayacağını araştırıyor. Peki, Balıkesir’de yarın okullar tatil mi?

Yeniakit Publisher
2021-11-30 14:30:00 -
Balıkesir yarın okullar tatil mi? 1 Aralık Balıkesir okullar var mı?

Türkiye şiddetli fırtınanın etkisi altında. Bu sebeple pek çok ilde eğitim öğretime bir gün ara verildi. Peki, yarın okullar tatil mi?

Balıkesir yarın okullar tatil mi? 1 Aralık Balıkesir okullar var mı?

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Sevgili vatandaşlarımız, ilimiz genelinde etkisini sürdüren kuvvetli fırtınanın neden olabileceği olumsuz durumlar göz önüne alınarak, ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiştir." ifadesini kullandı.

Vali Şıldak, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağını belirterek, vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Balıkesir Üniversitesi'nden yapılan açıklamada ise kuvvetli fırtına ve yağışın sebep olabileceği olumsuzluklar göz önüne alınarak, Salı günü üniversitenin tüm birimlerinde eğitime bir gün ara verildiği, hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı vurgulandı.

Balıkesir’de şiddetli fırtınanın 30 Kasım Salı akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. 1 Aralık’ta okulların açık olup olmayacağı ise henüz açıklanmadı.

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