Aktüel Balıkesir Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Marmara ve Ege'de hissedilen deprem oldu
Aktüel

Balıkesir Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Marmara ve Ege'de hissedilen deprem oldu

Balıkesir Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Marmara ve Ege'de hissedilen deprem oldu

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Meydana gelen depremin merkez üssü Balıkesir Sındırgı. Deprem İstanbul, İzmir, Bursa ve Çanakkale'de yoğun bir şekilde hissedildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 22.48'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Marmara ile Ege Bölgelerindeki birçok ilde de hissedilen depremin 5,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

