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Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 4 operasyonda toplam 8 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 21:44:16 -
Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 4 operasyonda toplam 8 kişi yakalandı.


Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 58 adet uyuşturucu hap, 37,09 gram bonzai maddesi, 25,13 gram esrar maddesi ile 0,27 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli tutuklanırken, diğer şüpheliler ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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