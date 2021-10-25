Türkiye geride bıraktığımız temmuz-ağustos aylarında yüzlerce orman yangınıyla mücadele etti. Son olarak Balıkesir’den bir orman yangını haberi geldi. Peki, orman yangını söndürülebildi mi?

Balıkesir orman yangını son durum | Edremit orman yangını kontrol edildi mi?

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalelerle, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Dereli mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenden yangın başladı. İhbar üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Alevlere 3 helikopterle havadan, 3 ilk müdahale aracı, 12 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozerle karadan müdahale ediliyor.