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Aktüel

Balıkesir merkezli FETÖ soruşturmasında yakalanan 11 zanlı etkin pişmanlıktan faydalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-01 09:15:26 -
Balıkesir merkezli FETÖ soruşturmasında yakalanan 11 zanlı etkin pişmanlıktan faydalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Manisa, Uşak, Denizli, Sakarya, Batman ve Van'da düzenlenen operasyonda yakalanan 11 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezindeki öğrencileri örgüte kazandırmak için çalışmalar yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonda, öğrencilere "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 3 öğretmen ve bir polisin de aralarında olduğu 11 zanlı yakalanmıştı.

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