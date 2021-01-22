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Siyaset Balıkesir merkezini açtı! Sarıgül CHP’ye karşı hızla teşkilatlanıyor
Siyaset

Balıkesir merkezini açtı! Sarıgül CHP’ye karşı hızla teşkilatlanıyor

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, değişimi gençlerin başlatacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 11:10:00 -
Balıkesir merkezini açtı! Sarıgül CHP’ye karşı hızla teşkilatlanıyor

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, değişimi gençlerin başlatacağını söyleyerek, “Türkiye Değişim Partisine gelin” dedi. Balıkesir’de partisinin iktidara hazırlık merkezinin açılışına katılan Sarıgül, şöyle konuştu: “Sevgili gençler değişimi siz başlatacaksınız. Türkiye Değişim Partisine gelin, korkmayın, derdinizi söyleyin. Korkmayın bizi eleştirin. Artık değişim başlıyor. Partimize üye olun. Balıkesir’in belediye başkanı siz olun, Balıkesir’in milletvekili siz olun. İnşallah Balıkesir’in bakanı siz olacaksınız.” Balıkesir’de il binası değil, iktidara hazırlık merkezi açtıklarını belirten Sarıgül, merkezin hayırlı uğurlu olmasını diledi. Tören, Sarıgül ve partinin Balıkesir İl Başkanı Mehmet Akma tarafından açılış kurdelesinin kesilmesiyle sona erdi.

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