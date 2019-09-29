Balıkesir Manyas’da “Emekli Grubu Konut Projesi” kapsamında TOKİ tarafından inşa ettirilecek 2+1 nitelikli 500 Konut için, 14 Mart – 31 Mart 2016 tarihleri arasında Halk Bankası’nIn Balıkesir’de bulunan yetkili Şubeleri aracılığı ile başvurular kabul edilmişti. Kura sonucuna göre hak sahibi olan vatandaşlar, Balıkesir Manyas’da emeklilere yapılan konutları teslimatları ne zaman yapılacak, peşinat vade daire fiyatları nedir? sorusunu sormakta.

Balıkesir Manyas TOKİ emeklilere yapılan konutları teslimatları ne zaman yapılacak? sorusuna ilişkin TOKİ’den resmi bir açıklama gelmedi. TOKİ’nin Manyas emekli konutlarına ilişkin açıklaması olduğu takdirde buradan o açıklamaya yer verilecektir.

Balıkesir Manyas TOKİ emekli konutlarına ilişkin detaylar neler?

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T. Halk Bankası A.Ş. Manyas Şubesinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır. Sözleşme imzalama aşamasında;

1. İl/ilçe Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydı ve adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Balıkesir il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

2. İl/ilçe Tapu Sicil Müdürlüğünden başvuru sahibinin, kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) bulunmadığına dair belgeyi,

3. Hane halkı gelirinin en fazla net 3.200 TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

Başvuru sahibi emekli ise, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan maaş dökümü veya emekli maaşının yatırıldığı banka hesap ekstresi.

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

Oturma ve devir işlemları

Emekli grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcı veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde, kurada hak sahibi olanların konut alma hakları iptal edilecektir. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri feshedilerek gerekli hallerde ödenen peşinat tutarları irat kaydedilecek ve ödenen taksit tutarları masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilecektir. Projede 2+1 dairelere yer veriliyor.Projede 500 TL başvuru ücreti talep ediliyor. TOKİ Balıkesir Manyas Konutları fiyatları ise henüz netleşmedi. Balıkesir TOKİ Manyas Evleri ödeme planı doğrultusunda yüzde 12 peşinatta kalan kısım 180 ay, yüzde 20 peşinatta ise kalan kısım 240 ay vade avantajı sunuluyor.