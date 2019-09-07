Balıkesir Karesi TOKİ 1000 konut yapımı ihalesi ne zaman?

TOKİ 50 bin sosyal konut kampanyası kapsamında yer alan Balıkesir Merkez Karesi Projesindeki konutlar için hak sahipliği belirleme kurası 22 Temmuz Pazartesi günü Şehit Turgut Solak Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Başvuru işlemleri sırasında 2+1 konutlar için; 500 TL, 3+1 konutlar için; 1.000 TL alınmakta. Peki TOKİ Balıkesir Karesi 1000 konut yapımı ihalesinin ne zaman yapılacağına ilişkin açıklama yaptı mı?

Proje kapsamında üretilecek; 2+1 tipi ile 3+1 tipi konutların vatandaşlarca başvuruları proje ilinde bulunan yetkili tüm şubelerinizce, 06 -22 Mart 2019 tarihleri arasında Normal Vatandaşlarımız, 25 Mart 2019 – 05 Nisan 2019 tarihleri arasında Emekli Vatandaşlarımız, 08 -12 Nisan 2019 tarihleri arasında Engelli Vatandaşlarımız, 15-19 Nisan 2019 tarihleri arasında şehit Yakını Vatandaşlarımız, Başvuruları kabul edilecektir. TOKİ Balıkesir Karesi 1000 konut yapımı ihalesinin ne zaman yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

1) T.C. vatandaşı olması,

2) Projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,

3) Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) bulunmaması, kendileri,

eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut idaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).

4) Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.500 TL olması gerekmektedir (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzeretoplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4.500 TL olması gerekmektedir.)

(3+1 Konut tipi hariç) (şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

5) Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

6) Ayrıca, konut başvuruları yapacak vatandaşlarımızın;

2+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 25 yaşını tamamlamaları;

3+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 18 yaşını tamamlamaları; gerekmektedir.

7) şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan “HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ” ile Projenin bulunduğu sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.

8) Vefat eden emeklinin emekli olmayan eşi de başvuru yapabilir. (Vefat eden emeklinin aylık maaşını alan dul kızları hariç)

TOKİ konut başvuru formu

Kategorisine göre yetkili banka şubelerinden 2 nüsha olarak temin edilecektir,

Banka tarafından numaralandırılarak teslim alınacak ve 1 nüsha da başvuru sahibine geri verilecektir.

Başvuru işlemleri sırasında;

- 2+1 konutlar için; 500-TL (beşyüztürklirası) başvuru bedeli alınacaktır.

- 3+1 konutlar için; 1.000-TL (bintürklirası) başvuru bedeli alınacaktır. (şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)