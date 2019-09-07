0553 313 94 23

Balıkesir Karesi TOKİ 1000 konut yapımı ihalesi ne zaman?

TOKİ 50 bin sosyal konut kampanyası kapsamında yer alan Balıkesir Merkez Karesi Projesindeki konutlar için hak sahipliği belirleme kurası 22 Temmuz Pazartesi günü Şehit Turgut Solak Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Başvuru işlemleri sırasında 2+1 konutlar için; 500 TL, 3+1 konutlar için; 1.000 TL alınmakta. Peki TOKİ Balıkesir Karesi 1000 konut yapımı ihalesinin ne zaman yapılacağına ilişkin açıklama yaptı mı? İşte detaylar.

07 Eylül 2019 Cumartesi 14:24
Balıkesir Karesi TOKİ 1000 konut yapımı ihalesi ne zaman?

TOKİ 50 bin sosyal konut kampanyası kapsamında yer alan Balıkesir Merkez Karesi Projesindeki konutlar için hak sahipliği belirleme kurası 22 Temmuz Pazartesi günü Şehit Turgut Solak Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Başvuru işlemleri sırasında 2+1 konutlar için; 500 TL, 3+1 konutlar için; 1.000 TL alınmakta. Peki TOKİ Balıkesir Karesi 1000 konut yapımı ihalesinin ne zaman yapılacağına ilişkin açıklama yaptı mı?

Proje kapsamında üretilecek; 2+1 tipi ile 3+1 tipi konutların vatandaşlarca başvuruları proje ilinde bulunan yetkili tüm şubelerinizce, 06 -22 Mart 2019 tarihleri arasında Normal Vatandaşlarımız, 25 Mart 2019 – 05 Nisan 2019 tarihleri arasında Emekli Vatandaşlarımız, 08 -12 Nisan 2019 tarihleri arasında Engelli Vatandaşlarımız, 15-19 Nisan 2019 tarihleri arasında şehit Yakını Vatandaşlarımız, Başvuruları kabul edilecektir. TOKİ Balıkesir Karesi 1000 konut yapımı ihalesinin ne zaman yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

1) T.C. vatandaşı olması,

2) Projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,

3) Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) bulunmaması, kendileri,

eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut idaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).

4) Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.500 TL olması gerekmektedir (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzeretoplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4.500 TL olması gerekmektedir.)

(3+1 Konut tipi hariç) (şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

5) Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

6) Ayrıca, konut başvuruları yapacak vatandaşlarımızın;

2+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 25 yaşını tamamlamaları;

3+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 18 yaşını tamamlamaları; gerekmektedir.

7) şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan “HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ” ile Projenin bulunduğu sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.

8) Vefat eden emeklinin emekli olmayan eşi de başvuru yapabilir. (Vefat eden emeklinin aylık maaşını alan dul kızları hariç)

TOKİ konut başvuru formu

Kategorisine göre yetkili banka şubelerinden 2 nüsha olarak temin edilecektir,

Banka tarafından numaralandırılarak teslim alınacak ve 1 nüsha da başvuru sahibine geri verilecektir.

Başvuru işlemleri sırasında;

- 2+1 konutlar için; 500-TL (beşyüztürklirası) başvuru bedeli alınacaktır.

- 3+1 konutlar için; 1.000-TL (bintürklirası) başvuru bedeli alınacaktır. (şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 14:24
  1. Balıkesir Karesi TOKİ 1000 konut yapımı ihalesi ne zaman?
  2. Balıkesir Karesi TOKİ 1000 konut ne zaman teslim edilecek
  3. Balıkesir Karesi TOKİ 1000 konut ne zaman biter
  4. toki başvuru
  5. toki balıkesir karesi konutları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emniyet kemeri sayesinde burnu bile kanamadı
    1. Emniyet kemeri sayesinde burnu bile..
    2. Araca giren arı kazaya neden oldu
    3. Red Bull Gaming Ground’a Gamex’te..
    4. İzmir'de 143 kaçak göçmen yakalandı
    5. Ticaret Bakanı Pekcan: "Sayın Ross'un..
    6. 71 yaşındaki Hayrettin Sönmez’den..
    7. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "(Ross..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan,..
    9. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    10. Beslenme çantasında neler olmalı
    11. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan..
    12. "Aramıza fitne sokmak isteyenlere..
    13. Bursa siyah inciri Asya kıtasına açıldı
    14. Galatasaray'da Kasımpaşa maçı..
    15. İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
    16. Rusya ve Ukrayna arasındaki esir..
    17. Başkan Dündar’dan zabıtaya tebrik..
    18. İzmir'de 143 düzensiz göçmen yakalandı
    19. "4. Kadıköy Plak Günleri" başladı
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de..
    21. Kırtasiye ürünlerine bu sene zam yok
    22. Şanlıurfa'da Karahantepe heyecanı
    23. Kadına şiddete uluslararası turnuvada..
    24. Çavuşoğlu KKTC’ye gidiyor
    25. Tamire götürdüğü ATV’nin altında..
    26. Boydak Holding, ailelerin yüzünü..
    27. Tekirdağ'da ATV aracı devrildi: 1 ölü
    28. İki otomobile çarparak durabildi: 1..
    29. Kanser taramalarını ihmal etmeyin
    30. Rektör Vural Kavuncu, Ankara’da termal..
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim