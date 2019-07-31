Balıkesir ithalat ve ihracat rakamlarında düşüş yaşandı

Türkiye İstatistik Kurumu Balıkesir Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan rakamlara göre Balıkesir’de Haziran ayında ithalat ve ihracat rakamlarında düşüş yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Haziran ayında Balıkesir’de ihracat yüzde 15 azalarak 37.7 milyon dolar ise ithalat ise 8.2 azalarak 33.7 milyon dolar olarak gerçekleşti.