Balıkesir hava durumu 28 Eylül Çarşamba | Balıkesir yağmur mu yağacak?
Yurt genelinde olumsuz hava koşulları etkili oluyor. Vatandaşlar Balıkesir’de yağışların kaç gün daha süreceğini araştırıyor. Peki, Balıkesir’de hava bugün nasıl olacak?
Balıkesir’de kuvvetli yağışlar etkili oluyor. Vatandaşlar yağışların ne zaman sona ereceğini araştırıyor.
Balıkesir hava durumu 28 Eylül Çarşamba | Balıkesir yağmur mu yağacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Balıkesir için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu. Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden sonra Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç ilçelerinde yerel kuvvetli (25-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.