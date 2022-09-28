Balıkesir’de kuvvetli yağışlar etkili oluyor. Vatandaşlar yağışların ne zaman sona ereceğini araştırıyor.

Balıkesir hava durumu 28 Eylül Çarşamba | Balıkesir yağmur mu yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Balıkesir için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu. Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden sonra Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç ilçelerinde yerel kuvvetli (25-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.