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Eğitim Balıkesir hangi ilçelerde okullar tatil 11 Mart! Balıkesir okullar kaç gün tatil
Eğitim

Balıkesir hangi ilçelerde okullar tatil 11 Mart! Balıkesir okullar kaç gün tatil

Kar yağışının etkili olduğu illerden okul tatil haberleri peş peşe geliyor. Balıkesirli öğrenciler ise yarın hangi ilçelerde okulların tatil edildiğini araştırmaya başladı. Peki, yarın Balıkesir’de okullar tatil mi? Balıkesir hangi ilçelerde okullar tatil yarın

Yeniakit Publisher
2022-03-10 22:40:00 -
Balıkesir hangi ilçelerde okullar tatil 11 Mart! Balıkesir okullar kaç gün tatil

Kar tatilinin etkili olduğu illerden biri olan Balıkesir’de bazı ilçelerde daha okullar tatil edildi. Konu hakkında valilikten açıklama geldi. Peki, yarın hangi ilçelerde okullar tatil?

Balıkesir hangi ilçelerde okullar tatil 11 Mart! Balıkesir okullar kaç gün tatil

Balıkesir'de yoğun kar yağışı nedeniyle yarın 6 ilçede daha okullar tatil edildi. Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte etkisini sürdüren kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Altıeylül, Karesi, Dursunbey, İvrindi, Kepsut ve Savaştepe'de de yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Vali Hasan Şıldak da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kara "Sayın Valim tatil istiyoruz" yazan öğrencilerin fotoğraflarını paylaşıp "Sevgili öğrencilerimizi kırmayalım o zaman" yanıtıyla okulların tatil edildiğini duyurdu.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personellerinin de yarın izinli sayılacağı kaydedildi.

Kentte, dün Balya, Bandırma, Manyas, Susurluk, Erdek, Gönen ve Marmara'da perşembe ve cuma günü eğitime ara verildiği açıklanmıştı.

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