Balıkesir fırtınaya hazır

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan hava tahmin raporuna göre Orta Akdeniz’de oluşması beklenen fırtınanın hafta sonu doğuya doğru hareket ederek ülkenin batı kesimlerini etkileyeceği ifade ediliyor. Fırtınanın İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir, Çanakkale özellikle pazar günü 100-120 km/saate ulaşması ve meydana gelecek yağışların da 75 kg/m2 ve üzerinde şiddetli yağışlar şeklinde olacağı belirtiliyor.

Yapılan uyarılar doğrultusunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi BASKİ Genel Müdürlüğü Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Bandırma, Edremit ve Havran bölgelerinde mevcut yağmur suyu menfez ve ızgara kanalizasyon hatlarında taşmaların meydana gelmemesi için temizlik çalışmaları yaptı. Bu kapsamda tüm ekipler teyakkuza geçerek toplam 13 adet kanal açma aracı, 11 adet vidanjör, Körfez Bölgesi'nde 200 personel ve Güney Marmara Bölgesinde 150 personel ile yaşanacak hava şartlarıyla alakalı olarak gerekli çalışmaları sürdürüyor.

Öte yandan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de bahse konu ilçelerde günün 24 saati itfaiye olaylarına karşı teyakkuz halinde olacak. Bununla birlikte Pazar günü Türkiye’ye ulaşacağı düşünülen kasırga için gerekli tüm sel ve su baskınlarıyla olası tehlikeli durumlara karşı dalgıç pompa, motopomplar ve meydana gelebilecek kurtarma olaylarına müdahale amaçlı kurtarma araçları ile il genelinde gerekli önlemlerin alınarak araç ve ekipmanların her an hazır tutulacağı kaydedildi.

Herhangi bir tehlike anında ise 112 acil çağrı merkezinin aranılarak yardım istenmesi ifade edildi.

Gün boyu devam etmesi beklenen fırtına ve etkili yağışa karşı ise tüm halkın sel, su baskını, yıldırım, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları duyuruldu.