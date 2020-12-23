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Yaşam Balıkesir Emniyeti'nden Bakan Soylu'ya destek! Uyuşturucu ile 'Ohh ohh' yazdılar
Yaşam

Balıkesir Emniyeti'nden Bakan Soylu'ya destek! Uyuşturucu ile 'Ohh ohh' yazdılar

Bakan Soylu'nun Meclis'te HDP'lilere yönelik sözlerine bir destek de Balıkesir Emniyeti'nden geldi. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ele geçirdikleri uyuşturucu ile "ohh ohh" yazdı.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 20:42:00 -
Balıkesir Emniyeti'nden Bakan Soylu'ya destek! Uyuşturucu ile 'Ohh ohh' yazdılar

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucuyla 'ohh ohh' yazıldı

Ele geçirilen uyuşturucuları sergileyen İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucularla "ohh ohh" yazarak İçişleri Bakanı Soylu'ya destek verdi.

Yapılan operasyonda 1 kilo 104 gram esrar maddesi, 0,78 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken bu bağlamda yakalanan 2 şüpheli şahsa uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan işlem yapılıp gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışmalarının aralıksız ve titizlikle devam edeceğini bildirdi.

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