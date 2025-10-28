  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bakü'de yapılması planlanan Avrupa Hahamlar Konferansı iptal edildi!

Sarı Lacivertliler deplasmanda rahat kazandı

Kutsal heyecan doruğa ulaştı: Hac kuraları 5 Kasım’da çekiliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Starmer'den kritik imza! Türkiye 44 Eurofighter alacak

Davutoğlu’nun ‘Devletin ihtiyacı varsa bir an bile düşünmem’ sözü ırkçı Tanju’yu hoplattı: Bu halk bizi iktidara getirmez!

Casusluk soruşturması olay ifade! Ekrem İmamoğlu detayı dikkat çekti

Ürdün Kralı'ndan İsrail ağzı

Azgınlar iyice kudurdu: İmam cübbesiyle alkollü rezalete suç duyurusu!

Güney Kore Donanması’ndan gövde gösterisi: Haeseong-5 füzesi tanıtıldı

Yunanlılar kıskançlık krizinde… İngiltere Başbakanı Starmer, Kaan’ı çok beğendi
Gündem Balıkesir depremine canlı yayında yakalandılar
Gündem

Balıkesir depremine canlı yayında yakalandılar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Balıkesir Sındırgı merkezli 6.1 büyüklüğündeki deprem, birçok şehirde hissedildi. Sarsıntı anında Now TV ekibi canlı yayındaydı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 22.48’de 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı başta İstanbul, Bursa, Çanakkale ve İzmir olmak üzere geniş bir bölgede hissedildi.

Deprem anı, canlı yayın yapan Now TV ekranlarına da yansıdı. Yayın sırasında stüdyodaki sarsıntı kameralara anbean kaydedildi.

SUNUCULAR SOĞUKKANLILIĞINI KORUDU

Depreme yayında yakalanan Now TV sunucuları, kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Ancak soğukkanlılıklarını koruyan ekip, yayını kesmeden gelişmeleri izleyicilere aktarmaya devam etti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sarsıntı anının yayına yansıması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, canlı yayın sırasında yaşananları paylaşarak, yayın ekibinin sakinliğini takdir etti.

Balıkesir Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi! İstanbul'da hissedildi
Balıkesir Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi! İstanbul'da hissedildi

Aktüel

Balıkesir Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi! İstanbul'da hissedildi

Balıkesir Sındırgı'da 6.1 Büyüklüğünde Deprem! İstanbul ve Çevre İllerde Şiddetle Hissedildi
Balıkesir Sındırgı'da 6.1 Büyüklüğünde Deprem! İstanbul ve Çevre İllerde Şiddetle Hissedildi

Gündem

Balıkesir Sındırgı'da 6.1 Büyüklüğünde Deprem! İstanbul ve Çevre İllerde Şiddetle Hissedildi

Balıkesir'de 6.1'lik deprem! Prof.Dr. Şener Üşümezsoy'dan açıklama: Artçı deprem değil
Balıkesir'de 6.1'lik deprem! Prof.Dr. Şener Üşümezsoy'dan açıklama: Artçı deprem değil

Aktüel

Balıkesir'de 6.1'lik deprem! Prof.Dr. Şener Üşümezsoy'dan açıklama: Artçı deprem değil

Balıkesir Sındırgı'da deprem! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
Balıkesir Sındırgı'da deprem! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Gündem

Balıkesir Sındırgı'da deprem! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Balıkesir Sındırgı'da deprem! Sözbilir 'den ilişkin açıklama: Yeni deprem tehlikesi var mı açıkladı
Balıkesir Sındırgı'da deprem! Sözbilir 'den ilişkin açıklama: Yeni deprem tehlikesi var mı açıkladı

Gündem

Balıkesir Sındırgı'da deprem! Sözbilir 'den ilişkin açıklama: Yeni deprem tehlikesi var mı açıkladı

Balıkesir'de 6.1 Büyüklüğünde Deprem Sonrası il genelinde okullar 1 gün tatil edildi!
Balıkesir'de 6.1 Büyüklüğünde Deprem Sonrası il genelinde okullar 1 gün tatil edildi!

Gündem

Balıkesir'de 6.1 Büyüklüğünde Deprem Sonrası il genelinde okullar 1 gün tatil edildi!

Depremde yaralanan 22 kişiden 4'ü taburcu oldu
Depremde yaralanan 22 kişiden 4'ü taburcu oldu

Gündem

Depremde yaralanan 22 kişiden 4'ü taburcu oldu

Bakan Memişoğlu: Deprem kaynaklı yaralanan olmadı
Bakan Memişoğlu: Deprem kaynaklı yaralanan olmadı

Gündem

Bakan Memişoğlu: Deprem kaynaklı yaralanan olmadı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23