Balıkesir depremine canlı yayında yakalandılar
Balıkesir Sındırgı merkezli 6.1 büyüklüğündeki deprem, birçok şehirde hissedildi. Sarsıntı anında Now TV ekibi canlı yayındaydı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 22.48’de 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı başta İstanbul, Bursa, Çanakkale ve İzmir olmak üzere geniş bir bölgede hissedildi.
Deprem anı, canlı yayın yapan Now TV ekranlarına da yansıdı. Yayın sırasında stüdyodaki sarsıntı kameralara anbean kaydedildi.
SUNUCULAR SOĞUKKANLILIĞINI KORUDU
Depreme yayında yakalanan Now TV sunucuları, kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Ancak soğukkanlılıklarını koruyan ekip, yayını kesmeden gelişmeleri izleyicilere aktarmaya devam etti.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Sarsıntı anının yayına yansıması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, canlı yayın sırasında yaşananları paylaşarak, yayın ekibinin sakinliğini takdir etti.
Gündem
Balıkesir Sındırgı'da deprem! Sözbilir 'den ilişkin açıklama: Yeni deprem tehlikesi var mı açıkladı