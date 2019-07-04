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Balıkesir Büyükşehir’de SDS sevinci

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan memur ve sözleşmeli çalışanların maaşlarına iyileştirme yapılmasını öngören Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi (SDS), Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu arasında imzalandı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 16:07
Balıkesir Büyükşehir’de SDS sevinci

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan memur ve sözleşmeli çalışanların maaşlarına iyileştirme yapılmasını öngören Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi (SDS), Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu arasında imzalandı.


Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Genel Başkanı Levent Uslu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği’nde çalışan bin 150 memur ve sözleşmeli memurun maaşlarına iyileştirme yapılmasını öngören Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesini (SDS) imzaladı. Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi (SDS), Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi BEM-BİR-SEN temsilcisi Cenk Davulcu ve sendika üyelerinin katılımı ile imzalandı. BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu, Başkan Yücel Yılmaz’ın kendisi ile birlikte belediyede mesai harcayan memurlarının sıkıntılarının giderilmesi, yaşam şartlarının ve mali haklarının daha da geliştirilmesi için sosyal denge tazminatını imzaladığını söyledi.



"Tüm Çalışanlarımıza Hayırlı Olsun"


Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan bin 150 memurun daha huzurlu ve daha öz güvenli rahat yaşam sürdürebilmeleri için belediye imkanları içerisinde bulunan sosyal denge tazminatı konusunda BEM-BİR-SEN ile görüşmelerini tamamladıklarını belirtti.Başkan Yılmaz, "Konu hakkında ortak bir uzlaşma sağladık. Çalışanlarımızın haklarına bir güç daha katabilmek için aramızda sosyal denge tazminatı sözleşmesini imzalamaya karar verdik. Tüm çalışanlarımıza ve ailelerine hayırlı olsun" dedi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 16:07
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