Balıkesir Büyükşehir Belediyesi S ve T plaka satışı yapacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne ait 40 adet S Plaka ve 6 adet T Plaka satılacak. 25.05.2022 tarihli ve 191-170-198 sayılı UKOME Kararları ile, İlimiz Sındırgı, Balya, İvrindi İlçelerine, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunmak üzere tahsisi yapılmasına karar verilen ‘S’ plakalardan 40 (kırk) adedinin ve 28.07.2021 tarihli ve 171 sayılı UKOME Kararı ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksi Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunmak üzere tahsisi yapılmasına karar verilen Edremit İlçesi Novada-1 Taksi Durağında 3 adet, Novada-2 Taksi Durağında 3 adet olmak üzere toplam 6 adet “T” plaka ile birlikte, nihai toplam olarak 40 adet S plaka ve 6 adet T plakanın satışı; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile ayrı ayrı ihale edilecektir.