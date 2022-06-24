Balıkesir Büyükşehir Belediyesi S ve T plaka satışı yapacak
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne ait 40 adet S Plaka ve 6 adet T Plaka satılacak. 25.05.2022 tarihli ve 191-170-198 sayılı UKOME Kararları ile, İlimiz Sındırgı, Balya, İvrindi İlçelerine, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunmak üzere tahsisi yapılmasına karar verilen ‘S’ plakalardan 40 (kırk) adedinin ve 28.07.2021 tarihli ve 171 sayılı UKOME Kararı ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksi Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunmak üzere tahsisi yapılmasına karar verilen Edremit İlçesi Novada-1 Taksi Durağında 3 adet, Novada-2 Taksi Durağında 3 adet olmak üzere toplam 6 adet “T” plaka ile birlikte, nihai toplam olarak 40 adet S plaka ve 6 adet T plakanın satışı; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile ayrı ayrı ihale edilecektir.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ihale Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 7. Kat Encümen Toplantı Salonu Eski Kuyumcular Mah. Salih Tozan Cad. No:1 Karesi/BALIKESİR adresinde 06.07.2022 tarihinde yapılacak.
İhale dosyasının görülüp satın alınabileceği yer ve şartı: İhale dokümanları Ege Mahallesi Tarlabaşı Cd. No:17 Karesi/BALIKESİR adresinde bulunan Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğünde görülebileceği gibi, aynı adresten 150,00 TL bedel üzerinden satın alınacak.
İhale; isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır. İstekliler, ihaleye katılım belgelerini, bir zarf içerisinde ilanda belirtilen ihale tarihinden 1 (bir) gün önce 05/07/2022 Salı günü saat 17:00’a kadar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Ege Mahallesi Tarlabaşı Cd. No:17 Karesi/BALIKESİR adresine alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Belirtilen adrese, belirtilen tarih ve saate kadar ulaşmak şartıyla iadeli taahhütlü posta ile de evrakların gönderilmesi mümkündür, ancak zamanında ulaşmaması durumunda işleme konulmayacaktır.
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