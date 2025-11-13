  • İSTANBUL
Gündem Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Deprem Sındırgı’yı ard arda vuruyor
Gündem

Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Deprem Sındırgı’yı ard arda vuruyor

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Deprem Sındırgı’yı ard arda vuruyor

AFAD tarafından gelen bilgiye göre Balıkesir Sındırgı'da ard arda depremler meydana geldi. Balıkesir beşik gibi sallanıyor. Saat 06.06'da 4.7, 06.20 ve 06.21'de ise 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi güne hareketli başladı. AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre bölge, sabahın ilk dakikalarında peş peşe üç depremle sarsıldı.

AFAD DETAYLARI DUYURDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 12,31 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

 

Büyüklük:4.7 (Mw)

Yer:Sındırgı (Balıkesir)

Tarih:2025-11-13

Saat:06:16:14 TSİ

Enlem:39.24417 N

Boylam:28.14806 E

Derinlik:12.31 km

PEŞ PEŞE 2 SARSINTI DAHA

Bölgede sabah saatlerinde yaşanan ilk depremin ardından yalnızca beş dakika geçmişken ikinci bir sarsıntı kaydedildi. Saat 06.21'de meydana gelen bu deprem 4.2 büyüklüğünde ölçüldü. AFAD verilerine göre depremin merkez üssü 39.2356 kuzey enlemi ile 28.1722 doğu boylamı olarak belirlendi ve yer kabuğunun 7.89 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

 

Büyüklük 4.2 (MW)

Yer Sındırgı (Balıkesir)

Tarih(TS) 13-11-2025 06:20:24

Enlem 39.2356

Boylam 28.1722

Derinlik 7.89 (KM)

AFAD'ın açıklamasına göre aynı saatlerde bölgede üçüncü bir sarsıntı daha hissedildi. 06.21.44'te kaydedilen bu hareket de 4.2 büyüklüğünde oldu. Merkez üssü ve derinlik verileri ikinci depremle aynı noktayı işaret etti.

 

Büyüklük 4.2 (MW)

Yer Sındırgı (Balıkesir)

Tarih(TS) 13-11-2025 06:21:44

Enlem 39.2356

Boylam 28.1722

Derinlik 7.89 (KM)

