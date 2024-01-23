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Yerel Balıkesir Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor
Yerel

Balıkesir Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor

Yeniakit Publisher
2024-01-23 14:01:00 -
Balıkesir Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor

Balıkesir Belediye Başkanı ve aynı zamanda adayı Yücel Yılmaz, Akit TV'de 'Gün Başlıyor' programına katıldı. Yılmaz, programda Balıkesir'de yapılan kırsal çalışmaları ve Balıkesir'in gastronomi kültüründen bahsetti.

Balıkesir Belediye Başkanı ve başkan adayı Yücel Yılmaz Akit TV'ye konuk oldu. Yılmaz programda önemli açıklamalar yaptı, Balıkesir'in gastronomi kültüründen ve çiftçilere yönelik kırsal alanda yapılan çalışmalara verdikleri desteklerden söz etti.

'Çiftçiye erken uyarı sistemi'

Yılmaz ilk olarak kurulan Kırsal Daire Başkanlığı'ndan bahsetti. Çiftçiye dona ve havadaki çeşitli değişikliklere karşı erken uyarı sisteminin, kişiye mesaj gönderdiğinden söz etti.

'Balıkesir, her şeyin en kalitelisinin üretildiği yerdir'

Yılmaz sözlerine Balıkesir'in Gastronomi kültürüyle devam etti. Balıkesir'in ünlü kaymağı, balı ve sığır etine deyindi.

'Şehrin sahibi gibi davranmalıyız'

Balıkesir'de mutfak kültürünün bir hayli önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, Balıkesir'de üretilen gıdaların kalitesinin oldukça ileri seviyede olduğunu da dile getirdi. Yılmaz, “Şehrin sakini gibi değil, sahibi gibi davranmalıyız” sözleriyle de büyük bir belediyecilik dersi verdi.
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Gençler Balıkesir'de Balbucks'u tercih ediyor

Ayrıca Yılmaz, öncelikli olarak gençlere yönelik gerçekleştirdikleri proje Balbucks'tan da bahsetti. Gençlere aktivite olanağı sağlayan belediye başkanı Yılmaz, şehrin göbeğine inşa ettikleri Balbucks ile vatandaşa hizmete farklı bir boyut kazandırdı.

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