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Biyografi Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz kimdir?
Biyografi

Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz kimdir?

Yeniakit Publisher
2024-01-07 14:54:00 -
Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz kimdir?

Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın hayatı ve siyasi kariyerine ilişkin bilgiler merak ediliyor. 1975 doğumlu Yücel Yılmaz evli ve 3 çocuk babasıdır. Eğitimini Balıkesir'de tamamlayan Yılmaz, üniversite öğrenimi için Eskişehir'e gitti. Yücel Yılmaz, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. İşte Yücel Yılmaz'ın hayatına ilişkin bilgiler;

ikisi erkek, üç çocuk babası olan Yücel Yılmaz, eğitimini Balıkesir'de tamamladıktan sonra Eskişehir'de üniversite eğitimi almıştır. Üniversite yıllarında, üniversite öğrenci senatosu başkanlığı yapmıştır.

YÜCEL YILMAZ HAYATI

1975 doğumlu, evli ve biri kız, ikisi erkek, üç çocuk babası olan Yücel Yılmaz, eğitimini Balıkesir'de tamamladıktan sonra Eskişehir'de üniversite eğitimi almıştır. Üniversite yıllarında, üniversite öğrenci senatosu başkanlığı yapmıştır.

Askerlik hizmetini Bandırma 6. Ana Jet Üssü'nde Asteğmen olarak tamamlamıştır. Halen Eğitim sektöründe Türkiye genelinde hizmet veren Yabancı Dil Okulları'nı kuran Yücel Yılmaz ticari hayatına başlamadan önce Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çeşitli okullarda İngilizce Öğretmenliği de yapmıştır.

Ticari hayatının bir kısmında çeşitli derneklerde faaliyet gösteren Yücel Yılmaz; Balıkesir Ticaret Odası'nda 2 dönem meclis üyeliği, bir dönem de Meclis Başkanlığı yapmıştır.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yücel Yılmaz, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.

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