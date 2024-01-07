Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz kimdir?

ikisi erkek, üç çocuk babası olan Yücel Yılmaz, eğitimini Balıkesir'de tamamladıktan sonra Eskişehir'de üniversite eğitimi almıştır. Üniversite yıllarında, üniversite öğrenci senatosu başkanlığı yapmıştır.

YÜCEL YILMAZ HAYATI