Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz kimdir?
Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın hayatı ve siyasi kariyerine ilişkin bilgiler merak ediliyor. 1975 doğumlu Yücel Yılmaz evli ve 3 çocuk babasıdır. Eğitimini Balıkesir'de tamamlayan Yılmaz, üniversite öğrenimi için Eskişehir'e gitti. Yücel Yılmaz, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. İşte Yücel Yılmaz'ın hayatına ilişkin bilgiler;
ikisi erkek, üç çocuk babası olan Yücel Yılmaz, eğitimini Balıkesir'de tamamladıktan sonra Eskişehir'de üniversite eğitimi almıştır. Üniversite yıllarında, üniversite öğrenci senatosu başkanlığı yapmıştır.
YÜCEL YILMAZ HAYATI
1975 doğumlu, evli ve biri kız, ikisi erkek, üç çocuk babası olan Yücel Yılmaz, eğitimini Balıkesir'de tamamladıktan sonra Eskişehir'de üniversite eğitimi almıştır. Üniversite yıllarında, üniversite öğrenci senatosu başkanlığı yapmıştır.