Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın Balıkesir'in güvenliğini İsrail'e teslim etmiş. İBB'den sonra BASKİ

CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı BASKİ'de kullanılan güvenlik duvarı sistemi ihalesinin, geçen yıl Kasım ayında İsrailli "Check Point Software Teknologies" isimli firmaya 'adrese teslim' verildiği anlaşıldı.

İstanbul’daki veri skandalının ardından benzer bir iddia bu kez Balıkesir’den geldi. CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın yönetimindeki BASKİ’nin güvenlik duvarı sistemi ihalesinin, İsrailli “Check Point Software Teknologies” adlı firmaya verildiği ortaya çıktı.

İstanbul'dan sonra Balıkesir'in verileri de mi sızdırılıyor...

 

İBB'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan ile CHP yandaşı Merdan Yanardağ bu kez "casusluk" suçlaması kapsamında tutuklandı.

İSTANBUL SENİN SKANDALINDA 10 TUTUKLAMA

Ayrıca İBB'de 16 milyon İstanbullunun kişisel verileri ve mahrem bilgilerinin "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden yabancı istihbaratlara sızdırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma derinleştirildi. Bu kapsamda toplam 10 şüpheli tutuklandı.

BALIKESİR'İN VERİLERİ DE Mİ SIZIYOR...

İBB'nin ardından bir skandal daha gündeme geldi...

 

CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı BASKİ'de kullanılan güvenlik duvarı sistemi ihalesinin, geçen yıl Kasım ayında İsrailli "Check Point Software Teknologies" isimli firmaya 'adrese teslim' verildiği anlaşıldı.

TAKVİM'den Muharrem Doğantez'in haberine göre ihaleyi alan firmanın, ihaleden 2 ay önce Eylül ayında sistemi zaten BASKİ'nin bilgisayarlarına kurduğu ortaya çıktı.

Balıkesirlilerin verilerini içeren sistemi 2 Milyon TL karşılığında Türk firmaya güncelletmek yerine İsrail menşeili firmaya verilmesi tepki çekti.

