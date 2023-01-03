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Gündem Balıkesir açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı
Gündem

Balıkesir açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 08:30:00 -
Balıkesir açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı

 Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ayvalık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Sahil Güvenlik botu "TCSG-8" tarafından durdurulan lastik bottaki 24 yabancı uyruklu karaya çıkarılarak işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

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