Balıkesir 17 Şubat okullar olacak mı? Koronavirüs salgını sebebiyle kasım ayında yüz yüze eğitime ara verildi. 15 Şubat'ta köy okulları yüz yüze eğitime geçerken 81 ilde ilkokul, 8. ve 12. sınıf öğrencileri 1 Mart'ta okullarına dönecek. Ancak kar yağışı sebebiyle bazı köylerde yüz yüze eğitime başlanmadı. Peki, Balıkesir'de yarın okullar açık olacak mı?

Balıkesir 17 Şubat okullar tatil mi? Balıkesir yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Balıkesir’de bazı köylerde kar yağışı sebebiyle 15 ve 16 Şubat’ta yüz yüze eğitim yapılmadı. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak sosyal medya hesabından, "Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 16 Şubat 2021 Salı günü Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Edremit dışındaki ilçelerimizde birleştirilmiş sınıflı ilkokullar, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi/özel ilkokullar, ortaokullar ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında buralardaki tüm bağımsız resmî anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime başlama faaliyetlerinin 1 (bir) gün süre ile ertelenmesine ve bu okullarımızda da uzaktan eğitime 1 (bir) gün daha devam edilmesine karar verilmiştir. Altıeylül ve Karesi İlçelerimizde devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bu iki ilçemizde 16 Şubat Salı günü 1 gün süreyle; Bütün yaygın eğitim kursları, bütün özel kurslar, bütün okullar, gündüz bakım evleri, kreşler ve çocuk kulüplerinin eğitim ve faaliyetlerine ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan personel 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır” ifadelerini kullandı.

Balıkesir’de 17 Şubat Çarşamba günü yüz yüze eğitim olup olmayacağı henüz açıklanmadı.