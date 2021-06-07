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Ekonomi Balıkçılara ne kadar müsilaj desteği verilecek? Balıkçılar ne zaman ne kadar destek alacak?
Ekonomi

Balıkçılara ne kadar müsilaj desteği verilecek? Balıkçılar ne zaman ne kadar destek alacak?

Müsilaj desteği ne kadar? Marmara Denizi müsilaj yani deniz salyası sorunuyla karşı karşıya. Kirlilik ve deniz suyu sıcaklığının yüksek olması gibi etkenlerle oluşan salyanın temizlenmesi için düğmeye basıldı. Müsilaj sebebiyle balıkçılar da pek çok güçlükle karşılaşıyor. Bu sebeple balıkçılara verilen destek ödemelerinin artırıldığı açıklandı. Peki, balıkçılara ne kadar destek verilecek?

Yeniakit Publisher
2021-06-07 12:49:00 -
Balıkçılara ne kadar müsilaj desteği verilecek? Balıkçılar ne zaman ne kadar destek alacak?

Marmara Denizi, müsilaj sorunuyla boğuşuyor. 8 Haziran’dan itibaren Marmara Denizi 7/24 temizlenecek. Bu süreç İstanbulluları bir hayli üzerken balıkçıları da zorluyor. Peki, müsilaj desteği ne kadar olacak?

Balıkçılara ne kadar müsilaj desteği verilecek? Balıkçılar ne zaman ne kadar destek alacak?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, balıkçılara verilecek desteğin artırıldığını açıkladı. Bakan Pakdemirli, “Su Şurası sonrası kararlar alınacak. Bu işten etkilenen kesimler var. Balıkçılarımız da etkileniyor. Bin lira olan küçük balıkçı desteğimizi 2 bin liraya çıkartacağız. Müsilajdan etkilenen balıkçılara destek artırılacak” dedi.

Destek ödemelerine ilişkin ayrıntılar paylaşıldıkça haberlerimizde yer vereceğiz.

 

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