Marmara Denizi, müsilaj sorunuyla boğuşuyor. 8 Haziran’dan itibaren Marmara Denizi 7/24 temizlenecek. Bu süreç İstanbulluları bir hayli üzerken balıkçıları da zorluyor. Peki, müsilaj desteği ne kadar olacak?

Balıkçılara ne kadar müsilaj desteği verilecek? Balıkçılar ne zaman ne kadar destek alacak?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, balıkçılara verilecek desteğin artırıldığını açıkladı. Bakan Pakdemirli, “Su Şurası sonrası kararlar alınacak. Bu işten etkilenen kesimler var. Balıkçılarımız da etkileniyor. Bin lira olan küçük balıkçı desteğimizi 2 bin liraya çıkartacağız. Müsilajdan etkilenen balıkçılara destek artırılacak” dedi.

Destek ödemelerine ilişkin ayrıntılar paylaşıldıkça haberlerimizde yer vereceğiz.