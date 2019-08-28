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Balıkçılar "Vira Bismillah" diyecek

Trabzon’da 1 Eylül’de başlayacak olan yeni av sezonu öncesi teknelerindeki eksikleri gideren balıkçılar, palamutta beklenen görüntüyü alamadıklarını belirterek umutlarını hamsiye bağladıklarını dile getirdi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:46
Balıkçılar "Vira Bismillah" diyecek

Trabzon’da 1 Eylül’de başlayacak olan yeni av sezonu öncesi teknelerindeki eksikleri gideren balıkçılar, palamutta beklenen görüntüyü alamadıklarını belirterek umutlarını hamsiye bağladıklarını dile getirdi.


Yoroz Limanı’nda teknelerinde son rötuşları yapan balıkçılar, bu sezon palamut avından pek umutlu olmadıklarını belirtirken, hamsiden daha çok umutlu olduklarını söylediler. Palamutta şu ana kadar beklenen görüntüyü alamadıklarını belirten balıkçılar, yine de umutlarını yitirmediklerini, balığı bulana kadar İstanbul Boğazı’na kadar gideceklerini söylediler.


“Köroğlu Balıkçılık” teknesinde kaptan yardımcısı olarak görev yapan Emrehan Köroğlu, “Bu seneki umudumuz geçen seneye göre biraz daha az. Geçen sene oldukça iyi bir sezon geçirdik, ancak bu sezon için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz gibi gözüküyor. Ancak yine de bakacağız, Allah’tan hayırlısı. Eylül 1 itibariyle denize açılacağız. Tüm Karadeniz’i dolaşacağız, balık neredeyse oraya gideceğiz. Rotamız belli değil. İstanbul, Zonguldak, Samsun, Sinop, balık neredeyse oraya gideceğiz. Hazırlıklarımız bitti sayılır. Tadilatımızı, ağ bakımını yaptık. Şu an sezona hazırız” dedi.


Yaklaşık 30 yıldır teknelerde çalışan Erkan Tosun da, palamudun pek görülmediğini ifade ederek, “Şu anki görüntülere göre palamut pek yok gibi gözüküyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda hayırlısıyla olur. Palamut olmayacağını düşünerek mecburen istavrite bakacağız. Yaklaşık 30 yıldır denizlerdeyim. Şahsen ben denizlerde balığın azaldığını düşünmüyorum. Dolayısıyla yıldan yıla değişiyor. Geçen yıla göre bu sene daha az olacak gibi görülüyor. Ancak hamsi geçen seneye göre daha çok olacakmış gibi gözüküyor. Palamut az olur diye düşünüyoruz” diye konuştu.



"Şu anki görüntü geçen seneye göre az"


Denizin durumunun her yıl farklı olduğunu kaydeden Adem Kaya ise, “Yeni sezonda hazırlıklarımızı tamamladık gibi. Son rötuşlarımızı yapıyoruz. 15 yıldır denizlerdeyim. Denizin durumu her yıl farklı oluyor. Bir sezon iyi geçiyor, bir sezon balık pek olmuyor. Bu sezon umutlarımız konusunda bir şey diyemeyeceğim, artık bakacağız. Artık Allah ne verirse” şeklinde konuştu.


1 Eylül’de "Vira Bismillah" diyerek denize açılacaklarını ifade eden Nedim Yazıcı, “20 yıldır denizlerdeyim. Hazırlıklarımız bitmek üzere. Allah’ın izniyle Cumartesi akşamı ’vira bismillah’ diyeceğiz. Umutlarımız her zamanki gibi inşallah olacak. Şu anki görüntü geçen seneye göre az. Cenab-ı Allah inşallah rızkımızı verecek” ifadelerini kullandı.


Balığı bulana kadar İstanbul Boğazı’na kadar takip edeceklerini belirten Metin Şimşek ise, “15 yıldır denizlerdeyim. Palamutta şu ana pek görüntü pek olmadı. Yani umut yok gibi bir şey. Sezona ilk olarak palamutla başlayacağız. Balığı bulana kadar İstanbul Boğazına kadar peşinden gideceğiz. İstanbul’daki balıkçı arkadaşlarımızla zaman zaman görüşüyoruz, onlar da aynı palamudun pek olmadığını söylüyorlar” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:46
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