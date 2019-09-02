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Balıkçılar su üzerinde çürümüş erkek cesedi buldu

Mudanya ilçesinde kıyının 3-4 mil açıklarında suyun üzerinde erkek cesedi olduğunu fark eden balıkçıların ihbarı üzerine harekete geçen sahil güvenlik ekipleri, su yüzeyinde bulunan cesedi sudan çıkarttı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 16:30
Balıkçılar su üzerinde çürümüş erkek cesedi buldu

Mudanya ilçesinde kıyının 3-4 mil açıklarında suyun üzerinde erkek cesedi olduğunu fark eden balıkçıların ihbarı üzerine harekete geçen sahil güvenlik ekipleri, su yüzeyinde bulunan cesedi sudan çıkarttı. Yüksek derecede bozulmalar nedeniyle cesedin 83 gün önce Gemlik’ten yüzmek için atladıktan sonra bulunamayan Serdar Sincan’a ait olduğu üzerinde duruluyor. Aynı olayda muhasebeci mali müşavir Yaman Şipka 12 saat sonra denizde sağ kurtarılırken, Serdar Sincan’ın eşi Natalie Sincan’ın cansız bedenine ise 20 saat sonra ulaşılmıştı.


Olay, Bursa’nın Mudanya ilçesi Kumyaka beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, av sezonunun açılmasıyla birlikte ava çıkan balıkçılar, Kumyaka açıklarında suyun üzerinde beyaz bir şey olduğunu, ceset olabileceğini sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen sahil güvenlik ekipleri, TCSG-25 sahil güvenlik botunu bölgeye sevk etti. Bölgeye ulaşan ekipler, suyun üzerinde erkek cesedi olduğunu ve yüksek derecede bozulmalar olduğu için denizden alınırken cesette bozulmalar yaşanmasını engellemek için DEGAK-11 dalış timine haber verdi. DEGAK-11 ve TCSG-25 ekipleri tarafından denizden alınan erkek cesedi Mudanya Arnavutköy Yat Limanında karaya çıkartılarak cenaze aracıyla Mudanya Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.



Cesedin 83 gün önce denizde kaybolan Serdar Sincan’a ait olduğu iddiası


Sahil güvenlik ekipleri Kumyaka açıklarında erkek cesedi bularak sudan çıkardı. Ekipler cesetteki yüksek derecedeki bozulmalar nedeniyle cesedin 83 gün önce denizde kaybolan Serdar Sincan’a ait olabileceği ihtimali üzerine durdu. Serdar Sincan’ın yakınlarına haber verilerek bulunan erkek cesedinin teşhis edilmesi istendi. Mudanya Devlet Hastanesi Morguna gelen yakınları, cesedi incelediklerinde yüksek derece bozulmalar olması nedeniyle teşhis edemediğini fakat yüz hatlarının Serdar Sincan’a benzediğini belirtmesi üzerine, ceset kesin teşhis için Bursa Adli Tıp Morgu Kurumuna kaldırıldı.



Ne olmuştu


Bursa’nın Gemlik ilçesinde 10 Haziran günü içerisinde çocukların da bulunduğu 10 kişi Kurşunlu beldesinde tekneye binerek gezme ve yüzme amacıyla denize açıldı. Yüzmek isteyen ve iyi yüzme bildiklerini iddia eden Yaman Şipka, Natalie ve Serdar Sincan çifti denize atladı. 3 kişi yüzdükleri sırada, hava ve deniz durumunun bozmasıyla tekneden uzaklaşmaya başladılar. Gemi kaptanı Tolga D., tekneyi çalıştırıp, yüzen 3 kişiye doğru yanaşmak istedi ancak tekne çalışmayınca çareyi halat atarak aradı. Şiddetli rüzgar sebebiyle sürüklenen tekne, yüzen 3 kişiden hızla uzaklaştı.


Tekne kaptanı Tolga D., 158 Sahil Güvenlik hattını arayarak acilen yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine Gemlik’te devriye görevinde bulunan TCSG-17 yönlendirilerek, olay yerine intikal etti. Teknede bulunan 4’ü çocuk 3’ü yetişkin ve tekneyi alarak kıyıya getirdi. Ancak denize atlayan Serdar Sincan, Natalie Sincan ve Yaman Şipka’ya ulaşılamadı.


Arama-kurtarma çalışması başlatan Sahil Güvenik ekipleri, olaydan yaklaşık 12 saat sonra Yaman Şipka’yı Altıntaş bölgesinde yüzerken bulup kurtardı.


Olaydan yaklaşık 20 saat sonra ise Natalia Sincan’ın Mudanya Güzelyalı sahiline cesedi vurdu.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 16:30
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