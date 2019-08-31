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Balıkçılar bu gece ’Vira Bismillah’ diyecek

Denizde balık popülasyonunu korumak için 15 Nisan tarihinde başlayan av yasağı bu gece sona eriyor.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:20
Balıkçılar bu gece ’Vira Bismillah’ diyecek

Denizde balık popülasyonunu korumak için 15 Nisan tarihinde başlayan av yasağı bu gece sona eriyor.


Fatsalı balıkçılar Yalıköy ve Bolaman Mahallelerinden bu gece denize açılacaklar.


Ordu başta olmak üzere balıkçılar denizlere açılarak nasibini arayacaklar. Aileleri ile vedalaşan balıkçılar 2020 yılı Nisan ayına kadar denizlerde olacaklar.


Fatsalı balıkçılardan Hasan Çengel, “Bu sezon bol, bereketli geçeceğini umut ediyoruz. Temennimiz çok güzel bir avcılık olması. İnşallah çok olur. Balık çok oluyor vatandaş ucuza yiyemediğinden az olunca da yine yiyemediğinden şikayet ediyor. Biz de bu işin düzenlenmesinden yanayız. Vatandaş yesin biz de para kazanalım. İlk gece Ordu, Trabzon arasında avlanmayı planlıyoruz. Avın durumuna göre yol haritası belirleyeceğiz" dedi.


İyi bir balık sezonu geçirmek istediklerini söyleyen Fatsalı Balıkçılardan Ahmet Mollaoğlu ise, “Sezondan umutluyuz. Geçen yıl bol palamut avı oldu ve vatandaş bol balık yedi. Bol balığı vatandaş geçen yıl ucuza yedi. Ekibimizle birlikte denize açılacağız ve Nisan ayına kadar denizlerde nasibimizi arayacağız. Tüm balıkçı arkadaşlarıma kazasız belasız sezonlar diliyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:20
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