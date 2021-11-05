Balıkçılar ava çıkamıyor! İşte sebebi

Kentte etkili olan sis görüş mesafesini azaltıyor. Bu nedenle balıkçılar iki gündür kıyıda sisin dağılmasını bekliyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine Marmara Denizi'nde sisin etkisini sürdürdüğünü söyledi.

Pehlivanoğlu, balıkçıların limanda beklediğini aktararak "Görüş mesafesi çok az. Balıkçı arkadaşlarımız yeniden denize ağ atmak için sisin dağılmasını bekleyecek. İnşallah tekrar balıkçılar denize açılıp nasiplerini arayacaklar." dedi.

Balıkçı Süleyman Coşkunçay da açıklarda sisin daha yoğun olduğunu belirtti.

Zorunlu molada ağlarını onardıklarını anlatan Coşkunçay "Sağlıklı bir avcılık olmayacağı için arkadaşlar limanda bekliyor. Limanda beklerden ağların tamirini yapıyoruz, eksiklerimiz tamamlıyoruz." diye konuştu.